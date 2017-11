De ultieme wraak? Mohamed Salah scoort tegen Chelsea onder ogen van voorzitter Egyptische topclub die hem niet goed genoeg vond

Mohamed Salah is aan een weergaloos seizoen bezig bij Liverpool. De Egyptische aanvaller scoorde gisteren tegen Chelsea en zit zo al aan 10 goals in 13 wedstrijden. Hij staat daarmee aan kop in de topschutterstand voor illustere namen als Kane, Morata en Aguëro.

Nochtans was niet iedereen vroeger overtuigd van zijn talent zo blijkt nu. De voorzitter van de Egyptische topclub Zamalek weigerde Salah destijds aan te trekken omdat hij hem niet goed genoeg vond. De Egyptische international besloot nu hem uit te nodigen om de match tegen Chelsea in Anfield te komen bekijken. Salah bewees hem zijn ongelijk door te scoren en te schitteren onder zijn ogen.

Mohamed Salah invited the coach who refused to sign him for his local Egyptian team Zamalek SC because he 'wasn't good enough' last night he watched him score at Anfield against Chelsea in front of 53,000 people. pic.twitter.com/LiTjmDiOPy