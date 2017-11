Essi Messi doet leuke battle met Nederlands toptalent en ... Jackie Groenen!

Foto: © photonews

Esra Neter is een 10-jarig voetbaltalent dat ook tijdens het EK 2017 in Nederland vaak te vinden was rond diverse velden. Ze vlogt, ze doet battles en ze geniet van het spelletje.

Voor haar nieuwste battle had ze niet 1, maar 2 tegenstanders. En niet van de minste, absoluut niet. Integendeel zelfs.

Essi Messi

Kirsten Van De Westeringh een speelster van Oranje onder 17 en mogelijk binnen enkele jaren een echte Oranje Leeuwin, Jackie Groenen is dat ondertussen al enkele jaren.

Hoe de battle verliep en wie er uiteindelijk met de eindwinst vandoor ging? Dat kan je in het filmpje bekijken. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren.