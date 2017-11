🎥 Hoffenheim-speler maakt 1.000e owngoal, Bundesliga maakt compilatiefilmpje

Foto: photonews

Hamburg-Hoffenheim eindigde op 3-0 in het voordeel van de thuisploeg. Hoffenheim-speler Kevin Akpoguma maakte een owngoal. De 1.000ste in de Bundesliga, zo blijkt.

De jonge Duitse speler gooide zich in de baan van een Hamburgs schots en devieerde zo knullig de bal in eigen doel, goed voor de openingstreffer van de wedstrijd.

Het officiële Engelse kanaal van de Bundesliga wil de verdediger een hart onder de riem steken. Hij is namelijk lang niet de enige die het leer ongelukkig in eigen doel werkte. Er gingen hem 999 spelers voor. Een compilatie:

There have been no fewer than 1000 own goals scored in the #Bundesliga!



And some of them are absolute stunners 😮 Enjoy! pic.twitter.com/cP20CQlu5p