Nederlandse ex-voetballer versleten voor regelrechte homohater: "Media hebben dat in verkeerde context geplaatst"

Een (voetbal)biografie zorgt wel vakker voor opschudding, maar in het geval van Ruben Schaken mag je gerust gewag maken van een heuse storm. De Nederlandse ex-speler van Feyenoord en ADO Den Haag werd door de media prompt afgeschilderd als rabiate homohater.

De 35-jarige winger, die op 8 september zijn voetbalschoenen aan de haak hing, presenteerde eind oktober zijn biografie met de titel 'Einde aan de Bullshit'. In het boek komt het in het voetbal gevoelige thema van homofilie aan bod. Schaken stelde dat hij twee ploegmaats anders ging bekijken na hun outing als homo.



"De pers heeft dat in een verkeerde context gezet met een grote titel dat ik homofoob zou zijn. Ik weet als ex-voetballer gelukkig hoe groot de macht van de media is. Ze zijn continu op zoek naar sensatie en dan gaan bepaalde zaken een eigen leven leiden", klinkt het op Twitter.

De intussen gepensioneerde ex-voetballer wil dan ook een en ander rechtzetten: "Ik respecteer ieder mens, ongeacht ras, geaardheid of wat dan ook. Er zitten ook homoseksuelen in mijn eigen familie en wij accepteren dat ook. Ik leer mijn kinderen ook om die mensen te respecteren. Uit niks in mijn boek blijkt dat ik homofoob ben, wel integendeel. Vorig jaar steunde ik zelfs nog een campagne met als boodschap dat homoseksuelen volledig zichzelf moeten kunnen zijn."



Schaken besluit als volgt: "Kijk, ze mogen mij veroordelen over zaken die in mijn biografie aan bod komen. Ik kan dat gerust verdragen, maar van de homoseksuelen blijf je gewoon af."