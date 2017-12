Kontich blijft leider na aantrekkelijk duel in Melsele

Foto: © Leo Stolck

In eerste nationale was er op vrijdagavond al een eerste wedstrijd, tussen Svelta Melsele en Kontich. Het leverde meteen een interessant duel op met flink wat doelpunten.

Svelta Melsele promoveerde van tweede naar eerste nationale en doet het ook in die reeks voorlopig goed, met een plek in de subtop tot gevolg momenteel. Kontich was dan weer co-leider en wilde geen punten laten liggen.

Doelpuntenfestival

De Wambersie zette de leider op voorsprong, Smet maakte snel gelijk en in dolle minuten werd het meteen ook 1-2 via Verelst. Die maakte na de koffie haar tweede van de avond, goed voor een dubbele voorsprong in de wedstrijd.

De thuisploeg zette nog alles op alles en maakte nog de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker zat er niet meer in. Kontich blijft zo zeker leider, Melsele kan misschien wel een paar ploegen over zich heenkrijgen in een spannende eerste nationale.