🎥 Ex-topschutter Club Brugge gidst Inter met heerlijke hattrick naar eerste plaats in Serie A

Als twee honden vechten om een been dan loopt de derde ermee heen. Een spreekwoord zo oud als de straat dat perfect van toepassing is op de Serie A. Terwijl nummer drie Juventus afgelopen vrijdag leider Napoli drie punten afhandig maakte, profiteerde Inter(nazionale) vandaag met volle teugen.

Blauw-zwart uit Milaan pakte fors uit tegen Chievo Verona: 5-0. Grote uitblinker bij de thuisploeg was niemand minder dan Ivan Perisic. De ex-spits van Club Brugge scoorde een hattrick. De voormalige topschutter in de Jupiler Pro League zit nu aan zeven treffers in de Italiaanse eerste klasse.

Met zijn 5de doelpunt van het seizoen trapt Ivan Perisic Inter op voorsprong! 💥 #InterChievo pic.twitter.com/OoucVR8OJP — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) December 3, 2017

De flamboyante Kroatische international, die graag al eens uitpakt met een speciaal kapsel, tilde zijn Inter in de 23ste minuut op voorsprong met een laconieke volley. Bezoekende doelman Sorrentino hielp wel een beetje mee door het leer ietwat ongelukkig in de voeten van Perisic te boksen.

Ivan Perisic zet met zijn derde van de wedstrijd de forfaitscore op het bord! 👏 @Inter komt aan de leiding in de #SerieA. 🇮🇹 pic.twitter.com/kWpOotNc6F — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) December 3, 2017

Na de 2-0 van de onvermijdelijke prijsschutter Mauro Icardi zorgde een alomtegenwoordige Ivan Perisic ook nog voor de 3-0 en de 5-0. Door de vlotte overwinning wipt Inter in de stand over het Napoli van Dries Mertens naar de eerste plaats. Het verschil bedraagt één puntje: 39 versus 38 stuks. Ook Juventus (37 punten) en AS Roma (34 punten) liggen trouwens op de loer.