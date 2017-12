Waarom winst van Anderlecht o zo belangrijk is voor België vanavond...

Foto: © photonews

Er staat veel meer dan enkel de eer en de Europese overwintering op het spel vanavond in het Celtic Park. Anderlecht moet ook spelen voor de Belgische coëfficiënt, want we dreigen - niet volgend seizoen - onze rechtstreekse plaats in de Champions League kwijt te spelen.

Na een (half) seizoen Europees voetbal is het Belgische bilan bijzonder pover: één zege, vier keer gelijk en elf nederlagen. Dat betekent dat we, mits nog zo'n rampseizoen in Europa, dreigen een rechtstreekse plaats voor de Belgische kampioen in de CL kwijt te spelen.

En dat is voor onze topploegen o zo belangrijk qua inkomsten en allure om spelers aan te trekken. België staat momenteel negende, maar een extra zege zou ons toch wat voorsprong kunnen laten behouden op landen als Turkije. Indien we zakken naar plaats 11 is het over met de rechtstreekse plaatsing.

Slechtste ooit?

Anderlecht dreigt, als ze met met meer dan 3 goals verliezen van Celtic, zelfs de slechtste ploeg ooit te worden in de Champions League. Voorlopig is die twijfelachtige eer voor Dinamo Zagreb, dat in 2011 een 0 op 18 en een doelpuntensaldo van min 19 liet noteren.