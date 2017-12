Pogba wenste hem niet veel goeds toe, maar Kevin De Bruyne reageert er schitterend op

Amicale woorden waren het niet die Paul Pogba uitsprak over de spelers van Manchester City. De Franse middenvelder van rivaal Man United liet bij BBC verstaan dat hij hoopte dat belangrijke spelers van de vijand geblesseerd zouden uitvallen voor de derby. Kevin De Bruyne tilt er niet te zwaar aan.

De 'Manchester Derby' belooft nog heftiger te worden dan anders want (licht)blauw en rood bezetten momenteel de plaatsen 1 en 2 in de Premier League. Dat wordt dus smullen zondag en ook 'KDB' kijkt er reikhalzend naar uit.



Dat Paul Pogba, die er door een schorsing van 3 matchen na een stevige ingreep op Héctor Bellerín van Arsenal niet bij zal zijn, hem niet bepaald het allerbeste toewenste, kan onze Rode Duivel gestolen worden: "Dat kan mij echt niet schelen, hij mag zeggen wat hij wil. Ik wil in ieder geval niet dat iemand een blessure oploopt. Iedereen mag zijn mening hebben, maar ik denk daar compleet anders over."



Kevin De Bruyne, koning van de assists, heeft daar een goeie reden voor: "Het is een competitie en dan wil je toch tegen de beste teams en de beste spelers aantreden, niet? Pogba is een formidabele speler. Ik ken hem een beetje, hij is ongelooflijk. Paul is zondag geschorst, maar dat is voetbal. Je hebt nu eenmaal blessures en schorsingen. Ik geloof alvast niet in karma, ik ben daar heel nuchter en open in. Wij moeten gewoon op ons eigen spel focussen."