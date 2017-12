Die kans na drie minuten: "Dan weet je niet hoe het hier afloopt"

Foto: © photonews

Anderlecht verlaat met opgeheven hoofd de Champions League, maar toch met enige spijt. Spijt over die thuismatch tegen Celtic, maar ook spijt over de gemiste kans in de eerste minuten van de match dinsdagavond...

Sofiane Hanni was wel tevreden met de prestatie. "We hebben een ander niveau getoond dan in de vorige wedstrijden, ook al was de thuismatch tegen Bayern zeker niet slecht. Maar het aantal kansen wordt niet vertaald in doelpunten."

"Kansen afmaken, dat is het moeilijkste in deze sport. Als we hier scoren in de eerste minuten, dan weet je niet hoe het hier verloopt. Maar we hebben de derde plaats niet vandaag laten liggen, wel in de heenmatch tegen Celtic. Jammer!", aldus de Algerijn.

De man die had kunnen en moeten scoren, was Sven Kums. "Het is jammer dat we de kansen niet afmaken en dat geldt ook voor mezelf. Maar we hebben het hier niet verloren. We denken terug aan alle thuismatchen", klonk ook bij hem de ontgoocheling door.