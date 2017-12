Alweer een Nederland-België volgend jaar

De wedstrijd tussen België en Nederland in Amsterdam van een jaar geleden was de eerste Derby der Lage Landen in een lange tijd. Dat gaan de beloften nu overdoen.

In De Graafschap zal op 22 maart om 18u30 afgetrapt worden voor een vriendschappelijk duel tussen de Nederlandse en Belgische beloften. We kunnen dus meteen zien of er bij onze noorderburen een betere generatie zit aan te komen.

De laatste ontmoeting tussen de twee landen bij de U21 is al geleden van 2007. Toen werd het 2-2 in de poulefase van het EK.