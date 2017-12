Deze statistiek moet Thomas Vermaelen hoop geven: "Als hij speelt, doet hij het prima"

Thomas Vermaelen lijkt eindelijk vertrokken bij FC Barcelona, de Rode Duivel speelde gisteravond in Camp Nou 90 minuten tegen het Portugese Sporting Lissabon. Het was meteen de vierde match op rij voor 'The Verminator' en dat is een record(je) sinds hij bij 'Barça' aan de slag is. Hoop doet leven.

De 32-jarige centrale verdediger beleefde nog niet veel plezier aan zijn lucratieve en spraakmakende transfer naar een van de grootste clubs van Europa, maar een beetje geduld kan soms wonderen doen. Vermaelen leek aanvankelijk opnieuw niet voor te komen in de sportieve plannen van de Catalaanse grootmacht, maar in de voorbije vier matchen mocht hij toch aantreden.



Tegen Valencia (1-1) en Celta de Vigo (2-2) kwam hij telkens in actie, tussendoor mocht Vermaelen ook uitpakken tegen Murcia in de Copa del Rey. En gisteren volgde dus nummertje vier op de slotspeeldag van de Champions League. De ex-sterkhouder van Ajax en Arsenal maakte tegen Sporting de 90 minuten vol en had zo een aandeel in de 2-0 zege.



Het moet gezegd: Thomas Vermaelen, op wie we het land straks in Rusland rekent als rots in de branding, profiteert wel van het nodige blessureleed bij zijn concurrenten. Zo viel hij afgelopen weekend tegen Celta in om pechvogel Samuel Umtiti af te lossen. Trainer Ernesto Valverde is alvast tevreden over zijn depanneur: "Als hij speelt, doet hij het prima. Thomas is sterk in de duels en trekt het spel uitstekend op gang."