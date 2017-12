"Die clown erg lang schorsen" vs "Straf buiten proportie": Wat denken jullie van de schorsing voor Sa Pinto?

Foto: © photonews

De gekke bokkensprongen van Ricardo Sa Pinto in de bekermatch tegen Anderlecht beroeren nu al een week de gemoederen. En dus leggen we het graag ook eens aan jullie voor: wat moeten we doen met zo'n acties?

Ricardo Sa Pinto ging nogal ferm overdreven tegen de grond in de bekermatch in het Astridpark, nadat er in zijn buurt een flesje bier was gevallen vanuit het publiek. Daarna ging hij ook fel tekeer tegen de arbitrage, toen die hem naar de tribune verwezen.

Clown?

Het Bondsparket vroeg niet minder dan zes(!) speeldagen schorsing voor beide inbreuken samen, uiteindelijk werden dat er al snel drie. Maar Standard gaf op woensdagvoormiddag al aan dat die straf buiten alle proportie is en ze dus in beroep gaan tegen de zaak.

Uiteindelijk kan de straf nu nog lichter uitvallen - of eventueel opnieuw verzwaard worden. Standard vindt de straf véél te zwaar, ex-scheidsrechter Serge Gumienny had dan weer aangegeven dat hij hoopte dat "Die clown voor langere tijd zou worden uitgesloten."