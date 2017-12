Cayman én Coryn scoren in Belgenduel in Frankrijk, Lemey verliest in Italië

Foto: © photonews

Twee duels met Belgen in op zaterdag op de buitenlandse velden. Maar daarin deden ze wel meer dan hun duit in het zakje.

Montpellier en Lille speelden in de Franse Ligue 1 tegen elkaar. Janice Cayman stond daarin in de arena tegen Demeyere, Coutereels en Coryn. Alle vier begonnen ze in de basis.

Belgische doelpunten

De thuisploeg haalde het uiteindelijk met 4-1. Cayman scoorde, net als Thauvin en Léger (2x) voor Montpellier, Coryn milderde voor de bezoekers.

In de Italiaanse Serie A verloor het Verona van Diede Lemey met 2-0 bij Tavagnacco, het nummer drie uit de Italiaanse stand.