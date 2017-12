Red Flame scoort in Nederland, topper gestaakt door noodweer

Foto: © Photonews

In Nederland stonden op vrijdag drie topwedstrijden in de Eredivisie op het programma. Daarbij kwamen ook opnieuw flink wat Belgian Red Flames in actie.

De topper tussen Ajax en Twente (Evrard, Blom) begon in de sneeuw en in de eerste helft was het Van Lunteren die de thuisploeg - met Philtjens tussen de lijnen en Van Den Abbeele op de bank - op voorsprong wist te zetten.

Na de koffie kwamen de speelsters echter niet meer opnieuw uit de catacomben, want de wedstrijd werd gestaakt omwille van het te slechte weer.

Scorende Yüceil

Ook in Barendrecht was het weer niet om over naar huis te schrijven, maar hier werd wel gespeeld. De thuisploeg kon zijn eerste punt(en) van het seizoen niet pakken, het werd met Sofie Van Houtven in doel 0-2.

PSV is met een scorende Sara Yüceil over Heerenveen gesprongen naar de derde plaats in de stand, op respectabele afstand van de top-2. Het werd 1-4 in Friesland.