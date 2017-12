Victor Vazquez is niet langer de spelmaker die we in België kenden: "Ik loop hier soms meer dan bij Club Brugge"

Victor Vazquez kan het Canadese Toronto zaterdag aan de eerste MLS-titel uit zijn geschiedenis helpen. Na een passage bij het Mexicaanse Cruz Azul beleeft de Spaanse spelmaker een topjaar in Noord-Amerika.

Vazquez sakkerde bij blauw-zwart wel eens over het vele loopwerk. De spelverdeler die het liefst van al met passes strooit, is in Canada toch wat veranderd. "Man, ik loop hier soms meer", lacht Vazquez in Het Nieuwsblad.

"Altijd minstens elf kilometer per match. Ik heb mezelf al verbaasd. Maar met onze spitsen en het feit dat ze mij steeds proberen af te dekken, moet ik constant in beweging zijn."

Toch ziet Vazquez ook een niveauverschil. "Alleen is het algemene niveau hier lager dan in Europa. Beter wel dan Qatar of China. Maar tactisch en technisch is het toch van een andere orde. En het zal hen nog jaren kosten eer ze het niveau van in Europa bereiken. Ze zijn nog aan het opgroeien. Voetbal is hier ook niet de belangrijkste sport.”