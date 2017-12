BREAKING: Genk gooit Stuivenberg buiten en zijn vervanger staat al klaar

Foto: © photonews

Albert Stuivenberg is zonet ontslagen door KRC Genk. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het gelijkspel tegen rode lantaarn Eupen was de druppel die de emmer deed overlopen. Het negende (!) ontslag van dit seizoen.

"Ik voel nog genoeg steun binnen de club", vertelde Albert Stuivenberg op zijn laatste persconferentie als Genk-trainer. Het bleek maar een masker, want een dag later is hij werkloos.

"Na 18 wedstrijden in het seizoen 2017-18 voldoen de sportieve resultaten onvoldoende aan de verwachtingen", deelt de club mee in een persbericht. Voorlopig neemt Jos Daerden de trainingen en zijn plaats aan de zijlijn over.

Korte zoektocht?

Lang zou dat echter niet duren. Het Laatste Nieuws meldde dat Besnik Hasi de grootste kandidaat is om Stuivenberg op te volgen. De ex-trainer van Anderlecht zoekt al sinds zijn ontslag bij Olympiakos in september naar een nieuwe club. Dit nieuws is echter nog niet bevestigd...