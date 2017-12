Wordt Hasi de opvolger van Stuivenberg? Voorzitter Croonen reageert

Als je de spelerskern van Racing Genk bekijkt, verwacht je hen altijd in de top van het klassement. Toch staan ze maar nipt in de linkerkolom. Het ontslag van Stuivenberg kon dan ook niet uitblijven.

"Spijtig, want hij is een goeie trainer en een fijn mens", begon voorzitter Peter Croonen aan Sporza. Maar het zijn de resultaten die tellen... "Je moet een onderscheid maken tussen vorig seizoen en dit seizoen. We hebben dit seizoen te weinig onze wil kunnen opleggen, er waren te veel schommelingen."

We zien dat er geen oplossingen gevonden worden op het veld - Peter Croonen

Hasi?

Meteen werd Besnik Hasi genoemd als opvolger. "Dat is een ex-speler van Genk geweest, maar op dit moment wil ik geen commentaar geven op verschillende namen." (Nog) geen uitsluitsel dus.

"In het voetbal moet het snel gaan, dus we willen liefst zo snel mogelijk een nieuwe trainer aanstellen. Mathematisch is Play-off I nog altijd mogelijk", besloot Croonen.