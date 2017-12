Atlético Madrid zet achtervolging op Barcelona in en heeft Carrasco daar niet voor nodig

Atlético Madrid blijft ongeslagen in de Primera Division. Op het veld van Real Betis hadden ze aan één doelpuntje genoeg. Barcelona voelt de hete adem in aanloop naar hun match vanavond.

Het was nochtans een bijzonder moeilijke overwinning. Atlético Madrid ham amper een vierde van het balbezit en Betis had dubbel zoveel kansen. Maar het enige doelpunt van Saul Niguez en een ijzersterke verdediging bleken te volstaan.

Opvallend: Rode Duivel Yannick Carrasco moest nog maar eens op de bank plaatsnemen. In de Spaanse media doet de keuze van Simeone steeds meer transfergeruchten oplaaien. Juventus is één van de namen die hem in januari wil aanwerven.