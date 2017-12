Ook Eredivisie kreunt onder winterweer: twee afgelastingen maar kraker Ajax-PSV gaat wel door, Roda JC is weg van de laatste plaats

Foto: © Photonews

Ook bij onze noorderburen heeft de sneeuw al zijn impact gehad op het profvoetbal. De wedstrijden Sparta-Vitesse en Utrecht-Feyenoord werden afgelast. Roda JC-Groningen werd wel gespeeld. Ook de topper tussen Ajax en PSV kan doorgaan later deze middag.

Bij Roda stond linksachter Jannes Vansteenkiste (ex-Club Brugge en ex-Antwerp) negentig minuten op het veld. Jorn Vancamp en Livio Milts kwamen niet van de bank. Roda zat al snel op rozen na twee treffers van Gustafson. Van Weert wou voor Groningen echter niet onderdoen. De 27-jarige Nederlander scoorde eveneens twee keer, waarvan de tweede op penalty.

In de stand speelt Roda zo haasje over met FC Twente. De Tukkers kregen zaterdag een 2-3 nederlaag tegen ADO Den Haag aangesmeerd en staan nu troosteloos laatste in de Eredivisie. FC Groningen staat twaalfde.

Topper

Zondagmiddag om 16u45 staat de klassieker tussen Ajax en PSV nog op het menu. De Ajacieden tellen maar liest 10 punten achterstand op koploper PSV en moeten dus absoluut winnen om de titelstrijd nieuw leven in te blazen.