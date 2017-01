Leider Roeselare verspeelt kostbare punten, opnieuw geen zege voor Lommel United

KSV Roeselare is op bezoek bij hekkensluiter Lommel United niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. De leider in 1B kwam vlak voor de rust op voorsprong via Cornet, maar moest toch genoegen nemen met een puntendeling.

De 22e speeldag in 1B werd geopend met een duel tussen de rode lantaarn en de fiere leider. Roeselare trok naar het verre Limburg voor een duel tegen Lommel United. De laatste in de stand begon goed aan de partij, maar kreeg in het slot van de eerste helft het deksel op de neus.

Mathieu Cornet kopte een voorzet van Monteyne binnen en zo mocht de leider met een krappe voorsprong de rust in. Iets voorbij het uur hing de thuisploeg de bordjes in evenwicht. Goed voorbereidend werk van Bertjes werd afgerond door Maletic. Beide ploegen kwamen daarna niet meer tot scoren en zo bleef het 1-1.

Lierse naar de kop?

Dankzij de puntendeling kan Lierse de nieuwe leider worden in tweede periode én op gelijke hoogte komen in het reguliere klassement. Een zege op het veld van Union is zondag dan wel een must. Lommel United wacht dan weer na 8 speeldagen in de tweede periode nog steeds op een eerste overwinning.