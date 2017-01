Topschutter van Union met vertrouwen naar Roeselare: "We hebben voldoende kwaliteit om er iets te rapen"

Foto: © photonews

Antwerp deed gisteren een gouden zaak in de tweede periode. De Great Old won zelf van OHL en zag achtervolger Lierse met de punten morsen tegen Cercle Brugge. Roeselare moet vandaag nog aan de bak tegen het Union van Nicolas Rajsel.

"Sinds het begin van het jaar hebben we een gloednieuw team", zegt de Franse spits aan Voetbalkrant. "We speelden al twee goede wedstrijden tegen OH Leuven en Lierse (4-0 en 0-0, red.) en hebben daardoor veel vertrouwen."

Topschutter Rajsel (9 goals) weet dat er in Roeselare een moeilijke tegenstander wacht voor Union. "Ze zijn heel sterk op eigen veld, maar ik ben er zeker van dat we voldoende kwaliteit hebben om ook daar punten te sprokkelen. Het wordt voor ons lastig om die vierde plaats nog te bemachtigen, maar we hopen er wel nog steeds op."

Antwerp heeft het publiek, het stadion en de kwaliteiten om te promoveren.

"Onze eerste doelstelling is echter het behoud in 1B. Wie favoriet is voor de titel? Roeselare moet vanaf nu in elke match punten pakken, want ik denk dat Antwerp een goede kans maakt. Zij hebben dan ook het publiek, het stadion en de kwaliteiten om te promoveren. Het wordt een interessante ontknoping in de tweede periode", denkt Rajsel.