Lierse-fans bekomen nog steeds van de klap: "Dit blijft zuur, maar we hopen nu stiekem op een reeks met Antwerp, Lierse en Beerschot"

Foto: © photonews

Lierse Sk greep vorige zondag naast de tweede periodetitel en eventuele promotie. Een zuur verdict voor de Pallieters die hun lot in eigen handen hadden. Is de ontgoocheling bij de fans van geel-zwart ondertussen doorgespoeld?

"We zijn een week later en dan kan je alles weer meer relativeren", vertelt Ronny Anthonis bij Voetbalkrant.com. "Het is en blijft zuur, wetende dat we kans maakten op promotie. Maar we wisten dat dit scenario zich kon afspelen."

De laatste wedstrijd moest gewonnen worden, daar zijn geen excuses voor - Ronny Anthonis

Naar de reden waarom het dit seizoen misliep moet Anthonis niet lang zoeken. "We lieten het steeds op cruciale momenten liggen tegen Lommel. En we waren ook de mindere in de onderlinge confrontaties met Roeselare. De laatste wedstrijd moest ook gewoon winnend afgesloten worden. Daar zijn geen excuses voor. We creëerden kansen genoeg om twee wedstrijden te winnen."

Denkt men bij de Lierse-aanhang dat het volgend jaar dan eindelijk lukt? "Als deze ploeg met bepaalde sleutelspelers samenblijft of ze waardige versterkingen halen wel. Ik vermoed dat Antwerp het nu wel haalt, al hoop ik voor volgend jaar stiekem op een reeks met Antwerp, Lierse en Beerschot."