Trainer Roeselare na nederlaag op de Bosuil: "De scheidsrechter had meer geholpen moeten worden"

KSV Roeselare zal volgende week uit zijn pijp moeten komen, wil het alsnog naar de Jupiler Pro League promoveren. De West-Vlamingen verloren zondag met 3-1 op het veld van Antwerp en voelden zich achteraf verongelijkt.

Heel wat spelers waren het niet eens met de beslissingen van scheidsrechter Ken Vermeiren, die Antwerp in de slotfase een strafschop toekende voor hands. Trainer Arnauld Mercier bleef na de wedstrijd rustig.

“Ik heb niet de gewoonte om over de spelleiding te praten”, aldus de coach van Roeselare. “Maar… De arbiter had beter geholpen moeten worden. Deze omstandigheden zijn niet evident, maar op sommige momenten hadden de assistenten de scheidsrechter beter moeten bijstaan.”

Antwerp doen twijfelen

Toch gelooft Mercier nog steeds in een goede afloop. “Natuurlijk geloof ik er nog steeds in. Het zal moeilijk worden, maar als we snel tot scoren komen, gaat Antwerp misschien twijfelen. Als we de terugmatch aanvatten zoals de tweede helft vandaag, dan is er nog heel wat mogelijk.”