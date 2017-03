Lukaku ziet Immobile Lazio naar de zege knallen

In Italië mochten Lazio Roma en Bologna in het stadion van die laatste de speeldag afsluiten. Dankzij Ciro Immobile mochten Biglia en co. juichen.

Heel wat oude bekenden bij de bezoekers, met Lucas Biglia én Milinkovic-Savic (ex-Racing Genk) aan de aftrap. Die eerste werd kort na de rust dan wel naar de kant gehaald, toen stond Lazio al op een 0-1 voorsprong dankzij ene Ciro Immobile.

De Italiaanse spits zou dat nog eens overdoen in de tweede helft, deze keer op aangeven van Milinkovic-Savic. Dankzij de overwinning springt Lazio over Atalanta en Inter naar de vierde plaats. Jordan Lukaku bleef de hele wedstrijd op de bank.