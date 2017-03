Erik Van Looy door het dolle heen: "Dit is fantastisch. Nu moet de Geubels niet meer met mij lachen!"

Foto: © photonews

't Is gebeurd: Royal Antwerp FC keert terug naar het hoogste niveau in België. De oudste club van het land verzekerde zich zaterdagavond van de titel in de Proximus League door na de heenmatch ook de terugmatch in de promotiefinale tegen Roeselare te winnen.

Regisseur Erik Van Looy en acteur Kevin Janssens waren naar Roeselare afgezakt om het gebeuren vanop de eerste rij mee te maken. Na afloop konden beide heren hun geluk niet op. "Ik ben dertien jaar lang uitgelachen, want iedereen wist nu eenmaal dat ik een Antwerp-supporter ben. De Geubels moet nu niet langer met mijn liefde voor Antwerp lachen", aldus een grappende Van Looy kort na de triomf van 'zijn' club.

"Het is fantastisch dat we terugkeren naar eerste klasse. Ongelofelijk ook, als je ziet wat een turbulent seizoen dit was. Maar... Het is zeer terecht dat we kampioen zijn geworden. Ik denk dat er momenteel heel veel goede dingen gebeuren binnen en rond de club. Er wordt zelfs gesproken over een nieuw stadion. Het kan niet op. Het moment is volgens mij rijp om naar eerste klasse te gaan."

"Een film over Antwerp? Alleen als Wim wil meespelen" - Erik Van Looy

De presentator van De Slimste Mens ter Wereld is helemaal klaar voor een avontuur in eerste klasse. "Ik? Ik ben al dertien jaar klaar", verzekerde Van Looy ons. In zijn euforie na de match zei trainer Wim De Decker al dat Van Looy een film over Antwerp moet maken. Een goed idee? "Wel, als Wim zelf wil meespelen, dan doe ik het!", besloot de regisseur met de glimlach. "Als Wim niet wil meespelen, dan wil ik gerust de rol van de trainer vertolken", gooide Kevin Janssens er nog tegenaan.