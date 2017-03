Monaco neemt afstand van Nice en PSG in Franse titelstrijd, sensatie Mbappé scoorde al zijn tiende

Nice kon gisteren maar een puntje halen, en Monaco was van zin om daarvan te profiteren. Daarvoor moesten ze willen van Bordeaux, dat toch mooi de zesde plaats inneemt.

In de eerste helft gebeurde er eerlijk gezegd niet veel, enkel Monaco kon de doelman een paar keer lichtjes bedreigen. Na de rust barstte het wel los in Monaco. Seizoensrevelatie Mbappé is nog maar 18 jaar oud en scoorde al zijn 10de competitiedoelpunt in het shirt van Monaco, luttele minuten later werd de score verdubbeld door Moutinho. Roland maakte er nog een spannend slot van, maar de zege was toch binnen voor de Monegasken.

Monaco staat na deze zege op 68 punten, Nice heeft er 63 en PSG 62, maar de Parijzenaars spelen morgenavond nog tegen Lorient.

Le but de Mbappé! La délivrance enfin!! 1-0 pour Monaco.#ASMFCGB pic.twitter.com/yRJwjRyvx9 — ASMHistory 🇲🇨 (@histoireasm) 11 maart 2017

Le magnifique but de Joa Moutinho ! #ASMFCGB pic.twitter.com/NqzLXQpzP4 — Le Tour du Football (@TourDuFootball) 11 maart 2017

Overzicht van de volledige speeldag in de Franse Ligue 1:

