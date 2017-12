Supportersgeweld was voor Pelic extra reden om stap opzij te zetten bij Westerlo: "Mijn familie werd bedreigd"

Bob Peeters leidde woensdag zijn eerste training bij Westerlo. De voormalige aanvaller nam het roer over van Vedran Pelic.

Pelic zette na de zwakke 3 op 30 van de Kemphanen een stap opzij. "Na de nederlaag in Roeselare vond ik een kassei onder een raam van mijn huis", doet de oefenmeester zijn verhaal in Het Laatste Nieuws.

"Mijn vrouw is nog altijd zwaar onder de indruk en voelt zich niet veilig. Na dergelijke dreigementen leek het me beter om opnieuw een stap opzij te zetten en de eindverantwoordelijkheid in de technische staf aan iemand anders over te laten."

Pelic woont al jarenlang in Westerlo. Onder Bob Peeters werd hij opnieuw T2 van de 1B-club.