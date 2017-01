'Winterstop' in de Premier League: Vijf opvallende vaststellingen en Belgen in vorm

In de Premier League genieten ze nu van tien dagen zonder wedstrijden. Nu ja, er wordt gespeeld in de FA Cup en de League Cup. Dat geeft ons de kans om eens terug te blikken op de eerste twintig speeldagen.

Top-6 is ribbedebie

Tussen de zesde, Manchester United, en de zevende, Everton, gaapt al een kloof van negen punten (zie stand onderaan dit artikel). Zelfs met nog achttien wedstrijden te gaan is dat al een serieuze afscheiding. Binnen die top-zes staan stuk voor stuk de topteams. Geen absolute verrassingen dus dit seizoen.

Bij Arsenal en Manchester United lijkt het binnenskamers intussen het vaakst te stormen. Ze zijn dan ook de enigen die niet binnen de Champions League-plaatsen staan. Vooral Alexis Sanchez lijkt het gehad te hebben met de wisselvallige prestaties van zijn ploegmaats.

Leicester op drift

Van de fiere kampioen die vriend en vijand verraste vorig seizoen, schoot niet veel meer over. Iedereen leek het plannetje van Leicester door te hebben en het team van Claudio Ranieri staat amper op de vijftiende plaats.

Dat heeft zo z'n redenen. Eerst en vooral werd Ngolo Kanté niet voldoende vervangen. Amartey en King bleken het verlies aan loopvermogen op het middenveld niet te kunnen oplossen. Anderzijds zit ene Jamie Vardy nog maar aan vijf goals dit seizoen. Benieuwd wat Leicester met Ndidi erbij kan uithalen in de terugronde.

Belgen schitteren

De Speler van het Jaar zou weleens een Belg kunnen zijn. Met drie zitten ze stevig in de top-15 van de topschuttersstand (Lukaku, Hazard en Benteke) en met Kevin De Bruyne hebben we ook de assistenkoning in huis.

Hazard lijkt wat de Belgen betreft het meeste kans te maken. Over zijn vorm hebben we het later nog. De grootste concurrenten zijn ene Adam Lallana, die zijn beste vorm terugvond en uiteraard Alexis Sanchez, die opgeteld in de meeste goals betrokken was.

De verrijzenis van Chelsea

Wie Chelsea vorig jaar bezig zag, had niet kunnen denken dat The Blues dit seizoen helemaal bovenin zouden prijken. En dat zonder grote verschuivingen binnen het team. Diego Costa, Eden Hazard en Thibaut Courtois krikten hun vorm gevoelig op ten opzichte van vorig seizoen.

Eden Hazard maakte de grootste metamorfose onder Antonio Conte. De kleine Belgische dribbelkont doet weer verdedigingen pijn alsof het niets is. Was er die zege van Tottenham van gisteren niet, Chelsea freewheelde naar de titel.

4 teams met zware problemen

Helemaal onderin zetten we Leicester nog net niet helemaal in de gevarenzone, zes punten is veel onderin, maar veel scheelt het niet. Vooral Crystal Palace, Sunderland, Swansea en Hull City moeten echt gaan opletten.

Met Christian Benteke (Crystal Palace) en Sunderland-jongens Januzaj en Denayer hebben we dus drie Belgen die vechten tegen de degradatie. Het worden nog spannende weken voor hen.