Blessure van Rode Duivel valt mee: "Volgende week kan hij al spelen met een injectie"

Er was even paniek bij Crystal Palace na de blessure van Rode Duivel Christian Benteke in de verloren thuismatch tegen Swansea. Maar de duurste Palace-speler aller tijden zou volgende week al terug kunnen spelen.

De schouderblessure die Christian Benteke opliep in de match tegen Swansea valt mee. De spits van Crystal Palace moet weliswaar verstek laten gaan voor de bekerpartij van komend weekend tegen Bolton Wanderers. "Maar als hij met een injectie speelt, zou hij volgende week tegen West Ham kunnen meespelen", zegt Crystal Palace-trainer Sam Allardyce op de clubwebsite.

De Eagles moeten naast Benteke nog een handvol geblesseerden missen voor het duel in de de derde ronde van de FA Cup tegen Bolton. "Dann, McArthur, Wickham, Benteke, Souare, Mandanda zullen er niet bij zijn. Sommigen zijn langer out dan anderen", zei Allardyce daar nog over.