Henry geeft zijn mening over transfer Witsel naar China en over zijn speelkansen bij de nationale ploeg

Axel Witsel is naar China vertrokken. Velen vragen zich af wat dat betekent voor zijn speelkansen bij de Rode Duivels. Assistent-bondscoach Thierry Henry begrijpt hem alvast wel...

Henry gaf een interview aan de RTBF en daarin werd het heikel punt even aangeraakt. "Kijk, of hij nog in aanmerking komt voor de Rode Duivels is een beslissing van de bondscoach. Ik ging tijdens mijn carrière voor titels, maar het is ook je werk. En dus kijk je naar je loon", aldus Henry.

Hij begrijpt Witsel dus wel. "Een carrière is niet zo lang. Een vriend van me begreep de transfer niet en ik zei hem: 'Als je een job krijgt aangeboden waar je tien keer meer kan verdienen, wat doe je dan?'"