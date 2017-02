Dit is het ideale zaalvoetbalploegje met vijf Premier League-sterren (én twee Rode Duivels) van Romelu Lukaku

Foto: © Photonews

Romelu Lukaku is na zijn vier goals van afgelopen weekend weer alomtegenwoordig. De Rode Duivel is bovendien met zestien stuks ook nog eens topschutter in de Premier League.

De Rode Duivel droomt er nog steeds van ooit terug te keren naar Chelsea. Dat blijkt ook uit zijn ideale zaalvoetbalploeg met sterren uit de Premier League. Vier van de vijf namen zijn immers afkomstig van The Blues.

Big Rom kiest niet toevallig voor Thibaut Courtois en Eden Hazard voorin, maar hij gaat ook voor iconen Frank Lampard en Didier Drogba. Om zijn ploeg te vervolledigen heeft hij ook een plaats vrij voor zijn kapitein bij de Duivels Vincent Kompany. (Bekijk het filmpje via onderstaande tweet)