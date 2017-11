Wie anders dan Eden Hazard is opnieuw dé baas voor Chelsea?

Foto: © photonews

In de Champions League werden om 18 uur al twee interessante duels gespeeld. En een Belg eiste daarin opnieuw een geweldige hoofdrol op. Hoe kan het ook anders?

Eden Hazard is in bloedvorm, zoveel is duidelijk. Op woensdagavond moest ook Qarabag voor de bijl. In Azerbeidzjan werd het 0-4 voor Chelsea.

Met dank aan Eden Hazard, die de score vanop de stip opende, een prima assist afleverde op Willian en de hele match dartelde met de verdediging van de Azeri.

Op een bepaald moment werd het zelfs wat genant voor de thuisploeg, Hazard werd uiteindelijk ook uit voorzorg gewisseld. Chelsea is nu zeker van de volgende ronde.

CSKA Moskou won van Benfica met 2-0 en zet zo druk op Basel - dat woensdagavond nog tegen Manchester United speelt.